E' morto sul colpo il 21enne modicano caduto dal trattore

Modica - E' morto sul colpo il 21enne, O.I., precipitato a terra dal trattore guidato da un amico, stamani, in contrada Zappulla, a Modica. Il giovane ha perso l'equilibrio mentre era sul mezzo agricolo, sbattendo con violenza la testa a terra. Inutile l'intervento dell'elisoccorso del 118.

Erano in tre sul mezzo agricolo che stava muovendo sul campo. Il giovane era seduto lateralmente lato scaletta. Probabilmente , a causa di una buca cadeva dal mezzo finendo sotto la ruota posteriore. Per lui non c'è stato nulla fare. L'esatta dinamica dell'evento ancora da accertare. Indagine della polizia del Commissariato di Modica.

Si tratta dell'ennesima vittima del lavoro.