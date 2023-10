E' morto il comisano Matteo Battaglia, 22 anni, caduto da un sottotetto

Comiso - E' morto Matteo Battaglia, 22 anni, di Comiso, caduto domenica da un sottotetto di un immobile di via Generale Amato. Il ragazzo domenica pomeriggio si era recato in un immobile per visionare, insieme alla fidanzata, un locale nel quale lei avrebbe dovuto aprire un’attività.

Il sottotetto è improvvisamente crollato e Matteo ha fatto un volo di circa tre metri. Sin da subito le sue condizioni sono apparse disperate tanto che dopo essere stato ricoverato all’ospedale Guzzardi di Vittoria era stato trasportato a Catania. Oggi la notizia della morte, un evento funesto che si aggiunge a un altro lutto. Matteo e i suoi due fratelli dodici anni fa erano rimasti orfani di madre.