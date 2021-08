E' Salvatore Rizzotto il 20enne morto in un incidente a Cefalù

Cefalù - Un ragazzo è morto questa mattina in un incidente stradale a Cefalù nella zona del Santa Lucia. Secondo una prima ricostruzione nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto che stava guidando, finendo contro un albero. La vittima si chiama Salvatore Rizzotto, 21 anni, di Termini Imerese.

L'impatto è stato violentissimo e per l'automobilista non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco. La viabilità è stata bloccata in entrambe le direzioni: verso Palermo e in direzione di Messina ma non sono state registrati incolonnamenti di rilievo, vista l'ora e la giornata festiva.

Sul posto, dove sono state istituite deviazioni sulla strada provinciale, sono intervenute le squadre Anas e la polizia stradale per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

In tanti sui social hanno espresso cordoglio per la scomparsa del giovane: «Non ci sono parole in questo momento così brutto... Ti voglio ricordare così per una delle tue passioni. Ciao amico mio Condoglianze alla famiglia. R.I.P», scrive su Facebook uno degli amici di Salvatore pubblicando una foto che ritrae il ragazzo insieme ad alcuni compagni di squadra. Il calcio infatti era la grande passione del 21enne, tifosissimo della Juventus.