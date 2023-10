E' Seby Sorbello il 20enne morto nello scontro fra moto al lungomare

Avola - E' Sebastiano "Seby" Sorbello il ventenne che ha perso la vita nello scontro fra due moto al lungomare di Avola.

La tragedia all’alba di ieri sul lungomare di Avola. Quattro centauri, in sella a due moto di grossa cilindrata, Africa Twin e Kawasaki, viaggiavano su via Aldo Moro quando, quasi all’altezza di piazza Robinson, c’è stato un tremendo impatto tra i mezzi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri nucleo Radiomobile di Noto, anche gli operatori del 118. Per Seby, alla guida di una delle ue moto, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un secondo centauro è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Altri due giovani in sella sono rimaste feriti.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nel drammatico scontro. Gli inquirenti sospettano che possa essere stata la velocità a causare l’incidente.