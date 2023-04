E' successo di nuovo, bimba di un anno in overdose

Palermo - L'ultima emergenza si era verificata a metà febbraio: due casi in appena 72 ore, che vanno ad aggiungersi ai 18 dello scorso anno. E' un dramma che si ripete: ieri, i medici del pronto soccorso dell'ospedale Di Cristina di Palermo si sono occupati di una bimba di un anno, arrivata in gravi condizioni, per l'assunzione di sostanze stupefacenti. Era in stato soporifero, aveva anche delle convulsioni. I primi esami hanno confermato la positività ai cannabinoidi. E mentre i sanitari si prodigavano, è stato scattato subito il protocollo predisposto dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna: avvisate le forze dell'ordine e i magistrati di turno, è stata disposta una perquisizione a casa dei genitori. Intanto, la piccola veniva affidata al direttore sanitario del Di Cristina.

Oggi, le sue condizioni sono migliorate. E anche questa volta si indaga per capire cosa possa essere accaduto, probabilmente la bambina ha inalato sostanza stupefacente, l'ennesina storia di disagio sociale. La lunga escalation di episodi registrati da un anno a questa parte ha attraversato non solo la periferia di Palermo, ma anche il centro città. E, ora, la posizione dei genitori è al vaglio della magistratura minorile. Nei casi più gravi potrebbe scattare anche la decadenza della responsabilità genitoriale.