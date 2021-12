E' un operaio di Augusta l'uomo morto in un incidente stradale a Catania

Augusta, Siracusa - Roberto Sarta, 60 anni, operaio di Augusta, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Tangenziale di Catania. La vittima viaggiava su un furgone Ducato che pare fosse rimasto in avaria e per questo era fermo sulla corsia di emergenza, che sarebbe stato tamponato da un mezzo pesante che proveniva dallo stesso senso di marcia. Un impatto violentissimo che ha accartocciato la parte posteriore il minibus, dove c’erano altri 5 colleghi rimasti feriti: due sono riusciti ad uscire da soli dal mezzo, gli altri invece estratti dalla squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta per i primi soccorsi.

Tra questi, appunto, c’era anche la vittima che non ce l’ha fatta a superare le gravissime ferite riportate.