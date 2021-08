E' un tunisino il giovane annegato al lido Anticaglie

Santa Croce Camerina - E’ un tunisino di 30 anni l’uomo annegato oggi pomeriggio alle Anticaglie, fra Punta Secca e Caucana, in territorio di Santa Croce Camerina. Non è chiaro se l’uomo sia annegato a causa del mare mosso o se abbia avuto un malore in acqua. Il corpo del giovane è stato avvistato dai bagnanti dalla riva. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, due ambulanze e il circolo velico kaucana con due defibrillatori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

È stato riconosciuto da alcuni amici: viveva a Santa Croce Camerina.