E' una donna di 33 anni la vittima dell'incidente mortale di Randazzo. FOTO

Randazzo, Catania - Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle ore 8,30, sulla Ss 120 tra Randazzo e Montelaguardia al km 188,400. A perdere la vita, a seguito dell’impatto della sua vettura contro un autocarro, una giovane donna, di 33 anni, che andava verso Randazzo.

Da una prima ricostruzione sembra che la donna possa avere perso il controllo dell’auto anche a causa del fondo stradale ghiacciato. Sul posto presenti i carabinieri, che stanno effettuando i necessari rilievi, i vigili del fuoco di Randazzo, e le ambulanze del 118 di Randazzo e Maletto.

Ferito anche il conducente del camion, un Randazzese di 48 anni, trasferito in ambulanza in ospedale con un trauma cranico e altre lievi ferite. La strada è momentaneamente chiusa al traffico, e deviazioni sono indicate in loco dagli uomini della Polizia Locale di Randazzo. Sul posto presente anche il personale dell’Anas.