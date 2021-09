E' una donna la vittima dell'incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa

Ragusa - Stava sorpassando un'autovettura ma ha perso il controllo dello scooter cadendo rovinosamente a terra. Incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa, strada provinciale 25,km10, poco dopo le 18,15 di ieri. La strada, molto trafficata in quell'orario, è stata interrotta per circa un'ora. La giovane 26enne che era alla guida del mezzo, subito soccorsa, è stata poi trasferita in elisoccorso al Cannizzaro di Catania a scopo precauzionale per i traumi subiti.

La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre al personale sanitario, anche i militari dell'Arma e la polizia municipale di Ragusa.