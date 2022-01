E' Vincenzo Carrubba l'operaio annegato nell'invaso

Acate - E' il 38enne Vincenzo Carrubba la vittima dell'incidente sul lavoro in una vasca irrigua in contrada Torrevecchia, all’interno dell’azienda Feudo Arancio, nel territorio di Acate. Il corpo senza vita del giovane scomparso stamattina è stato ritrovato nel pomeriggio nell’invaso artificiale dell’azienda dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato trovato ad una profondità di circa 5 metri e circa 10 metri dal bordo dell’invaso. La vasca, una sorta di piccolo lago artificiale, esteso circa 2000 metri quadri, aveva acque molte profonde e limacciose.

Questo ha reso difficili le ricerche avviate dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania poco dopo mezzogiorno. Il ritrovamento è avvenuto poco prima delle 17,30. Vincenzo Carrubba aveva 38 anni, era sposato con figli, due. Il corpo è stato trasferito presso l'obitorio del cimitero di Vittoria in attesa dell'ispezione. Il fascicolo è del sostituto procuratore Martina Dall'Amico, che ha disposto l’autopsia. Restano ancora dubbi sulle dinamiche dell'accaduto: non si sa se Carrubba si sia avvicinato al laghetto artificiale per un motivo preciso, se ha accusato un malore o se è scivolato lungo l'argine senza riuscire a riprendersi.

Stava lavorando nei pressi della vasca irrigua, era da solo con un trattore con il quale doveva ripulire la zona circostante e tagliare l'erba. Il trattore è stato ritrovato con il motore acceso, segno che Vincenzo Carrubba è sceso, non si sa ancora per quale motivo, e poi si è avvinato alla vasca. La causa dell'incidente sembra essere l'ipotesi più accreditata, ma le indagini, condotte dai carabinieri, faranno tutti gli accertamenti.

Il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale, ha espresso, insieme alla giunta e al consiglio comunale, il cordoglio della cittadina. «Acate piange un figlio del nostro paese, educato, rispettoso e di una bontà d'animo eccezionale. Altruista, disponibile, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Un eccellente marito e un amorevole padre di due splendidi bambini. Non ti dimenticheremo Vincenzo».