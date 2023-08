E' Vincenzo Tomasello, 20 anni, la vittima dell'incidente di San Lorenzo

Biancavilla, Catania -Si chiamava Vincenzo Tomasello, aveva compiuto 20 anni lo scorso 21 giugno. È lui la vittima del tragico incidente avvenuto a Biancavilla. Uno scontro verificatosi in via della Montagna tra la moto su cui viaggiava il giovane, e un’auto, guidata da una ragazza 21enne, che non ha riportato gravi conseguenze. Per Vincenzo non c’è stato nulla da fare, mentre il ragazzo che era con lui, un amico di 24 anni, si è reso necessario il trasporto in ambulanza al Trauma Center del “Cannizzaro” di Catania.

News Correlate Cronaca Incidente mortale, perde la vita un giovane centauro