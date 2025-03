Ecco i ladri di profumi ripresi dalle telecamere. VIDEO

Catania - Un 29enne e un 23enne sono stati arrestati dalla polizia a Catania per furto aggravato e ricettazione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura. Secondo l’accusa, sarebbero gli autori di due furti con spaccata commessi nelle notti del 29 dicembre del 2024 e del 1 gennaio del 2025 a un esercizio commerciale del centro, saccheggiato della merce presente. La tecnica adottata è stata sempre la stessa: due veicoli lanciati contro la vetrina di ingresso dell’esercizio commerciale, che la manda in frantumi, i due indagati che entrano nel negozio rubando, nel primo caso oltre 400 flaconi di profumo per un valore complessivo di 24.000 euro, e, nel secondo, altri prodotti e i soldi della cassa per oltre 500 euro.

Le indagini del personale della sezione Reati contro il patrimonio della squadra mobile della questura, basate sulla visione di immagini estrapolate dai filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di risalire ai due indagati. Nelle loro abitazioni, durante una perquisizione, la polizia ha trovato indumenti compatibili con quelli indossati dai ladri durante il furto e numerosi flaconi di profumo ancora confezionati che sono risultati essere tra quelli rubati nei due assalti. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto per il 29enne il carcere e per il 23enne gli arresti domiciliari.