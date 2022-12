Ecco il pilota precipato con l'aereo militare: Fabio Antonio Altruda

Trapani - Fabio Antonio Altruda, era originario di Caserta e aveva 33 anni. Era entrato nell’Aeronautica Militare con il Corso regolare Ibis 5° dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007, subito dopo avere finito le scuole superiori. Era un pilota combat ready su velivolo Eurofighter ed era stato assegnato in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo del 2021. Al suo attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato.