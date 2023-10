Ecco il tratto autostradale dove è stato trovato il corpo di Fabio Vita

Pozzallo - Quei piloni e quel cavalcavia preludono al nascituro tratto autostradale che da Pozzallo condurrà a Modica. E lì sotto oggi pomeriggio è stato trovato il corpo di Fabio Vita, 35enne di Solarino, e con lui la sua moto di grossa cilindrata.

Fabio era sposato e lavorava come manutentore in un centro sportivo siracusano. Domenica mattina era uscito in moto per una passeggiata solitaria fino a Pozzallo e lungo il suo tragitto aveva postato una foto di Marzamemi.

Domenica sera la ripartenza alle 21,45, l'ultimo segnale di Fabio prima di un angosciante silenzio. Oggi pomeriggio, quando il suo cadavere e la sua moto sono stati ritrovati, carabinieri e guardia di finanza hanno bloccato il traffico da Pozzallo per Ispica e viceversa nel tentativo di reperire ogni piccola prova che possa dimostrare se Fabio è morto in un incidente autonomo o se è stato vittima di un pirata della strada.