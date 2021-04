Ecco il VIDEO della rissa notturna a Catania in pieno coprifuoco

Catania - Tu chiamalo se vuoi, coprifuoco. Notte di follia a Catania ieri poco prima della mezzanotte, quando una mega rissa è scoppiata in centro storico, nelle strade della movida, dove si trovavano decine e decine di giovani sebbene dovesse essere in vigore il coprifuoco previsto dalle 22 alle 5 del mattino. Invece ieri sera molto dopo le 23 tra via Pulvirenti e piazza Scammacca erano ancora centinaia le persone in giro come in un sabato sera pre Covid.

E probabilmente per una parola sbagliata o per uno sguardo di troppo a un certo punto, anche per colpa dei fumi dell'alcol, è scoppiata una rissa che ha visto coinvolte diverse comitive di ragazzi che se le sono date di santa ragione fino a quando qualcuno degli abitanti del quartiere non ha chiamato la polizia che è prontamente intervenuta. All'arrivo delle pattuglie la rissa si era già "spenta" da qualche minuto sebbene alcuni dei protagonisti fossero ancora lì e quindi c'è stato il fuggi fuggi generale. Gli agenti hanno identificato alcuni giovani e si attende un comunicato ufficiale delle questura su quanto accaduto.

I video della rissa e della notte di follia hanno presto fatto il giro del web e dei social network da Tik Tok a Facebook. Le immagini parlano chiaro e non sembrano certo scene da zona arancione e per di più in orario da coprifuoco.