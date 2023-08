Ecco l'eroe di Marzamemi che ha salvato dieci persone (due sono bambini)

Marzamemi - In 10, per gioco, su un materasso matrimoniale gonfiabile. Ma quel gioco poteva finire molto male, se non fosse per un giovane di San Cataldo, Salvatore Lo Monaco, che si trovava in quel momento in barca durante un’escursione con gli amici. Intorno alle 15,45 di ieri, Salvatore si trovava a bordo della barca sikeliaSail nei pressi della spiaggia di Morghella, quando si è ritrovato a salvare alcune persone che chiedevano aiuto dopo essere cadute in mare, tra questi anche 2 bambini piccoli di 3 e 5 anni, da un materassino che si era allontanato troppo dalla riva a causa del vento. E ormai si trovava a circa 300 metri dalla spiaggia.

Il ragazzo aveva avvistato da lontano alcuni bagnanti che chiedevano aiuto e ha chiesto allo skipper di avvicinarsi così da poter prestare subito soccorso, si è tuffato in acqua fornendo l’attrezzatura di salvataggio necessaria per la sopravvivenza e mettere in salvo per primi i più piccoli (tenuti a galla con difficoltà) e poi ha prestato aiuto agli adulti. Con lui si sono buttati in acqua anche altri partecipanti alla gita mentre lo skipper ha gettato in acqua i salvagenti e contattato forze dell’Ordine e sanitari del 118. Tornati in porto, sono stati trasferiti in ospedale ad Avola per accertamenti.