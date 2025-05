Edoardo Miceli, la salma sarà restituita dopo la prova del Dna

Scicli - Occorreranno giorni per avere la prova del Dna e quindi la restituzione della salma di Edoardo Miceli alla famiglia per la celebrazione dei funerali.

Edoardo è rimasto vittima di un violento incidente stradale sabato 3 maggio alle 16:30 lungo la circonvallazione di Donnalucata, in contrada Timperosse. La sua Peugeot 208 ha sbandato due volte andando nella corsia opposta e scontrandosi di sguincio con una Fiat 500 alla cui guida era C.P., una ventitreenne di Scicli, ferita in maniera non grave. L’auto di Edoardo è rovinata tra un guardrail e un fossato e ha preso fuoco. Edoardo è morto carbonizzato.

Per quanto l’auto fosse di sua proprietà, e sia chiaro che alla guida del veicolo vi fosse Edoardo, il sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa Monica Monego ha chiesto, secondo prassi di legge, che sia effettuata la prova del Dna per accertare in maniera definitiva che la vittima del mortale sia Miceli. I resti del giovane ventiseienne, operaio al mercato ortofrutticolo di contrada Spinello a Donnalucata, non permettono il riconoscimento. Per tale ragione il medico che sarà incaricato dalla procura della Repubblica ha un’unica strada, quella dell’estrazione del Dna da una mola del cadavere. Edoardo è fratello gemello di un altro ragazzo e viveva con la mamma a Donnalucata. Il padre, appresa la notizia della tragedia, si è precipitato dalla città del Nord Italia in cui lavora per raggiungere Scicli.

La tragedia ha scosso la comunità e ha lasciato increduli tutti.

Ora inizia la fase legale: l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza della zona, i rilievi di eventuali frenate, la ricostruzione della velocità di andatura del veicolo. Sabato mattina Edoardo si era alzato alle 4 ed era andato a lavorare al box al mercato. Aveva smontato alle 14 e si era sentito col fratello gemello per una telefonata di routine. Nessuno ha più avuto notizie di lui fino alle 16:30. Appresa la notizia dai giornali online e dai social i familiari hanno telefonato, ma il cellulare di Edo era spento.