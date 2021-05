Eitan apre gli occhi, solo la zia è accanto: “Deve vedere volti conosciuti"

Torino - Eitan si è svegliato: stamattina mattina sono riprese le operazioni di rianimazione del bambino di 5 anni, unico superstite della tragedia del Mottarone. Non è ancora completamente cosciente: accanto lui ci sono la zia Aya, unica parente, e una psicologa dell'ospedale: «È stato estubato e sta riprendendo conoscenza» dice Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute, dove il piccolo è ricoverato. Piccoli colpi di tosse, qualche movimento e momenti di respiro spontaneo: i primi segnali di speranza sono arrivati ieri, quando i medici hanno dato il via alle procedure per il risveglio, diminuendo lentamente il dosaggio dei medicinali per la sedazione.

«È una fase particolarmente delicata - sottolinea il medico -, c’è una graduale ripresa di coscienza che richiede tempo e sostegno psicologico: ha già riaperto gli occhi ed è importante che accanto a sé abbia trovato volti conosciuti». «La notte ha confermato la staticità clinica del bambino - conclude -, un ulteriore segnale positivo nonostante le situazioni critiche». Nel crollo della cabina della funivia il bimbo israeliano ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni. La comunità ebraica ha già avviato una campagna di raccolta fondi per sostenerlo.