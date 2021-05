Eitan, salvato dal corpo del papà gigante: oggi provano a risvegliarlo

Torino - La risonanza magnetica ha escluso danni cerebrali e al midollo di Eitan, il bambino di 5 anni di origini israeliane unico sopravvissuto nella strage di Stresa, dove domenica hanno perso la vita 14 persone. I medici del Regina Margherita di Torino proveranno a svegliarlo stamattina: «Il bambino è sedato ed è molto bello — rifersce il governatore piemontese Alberto Cirio, in visita all’ospedale — non ha subito traumi al volto e non dà l’idea di essere precipitato da quell’altezza». Il piccolo è «stabile, intubato, incosciente» riferiscono fonti sanitarie: la prognosi resta riservata ma ogni minuto che trascorre, per il piccolo, è un passetto verso a luce. Dalle stesse fonti si apprende che il bimbo potrebbe essere stato salvato dall’abbraccio del padre: «Per essere riuscito a sopravvivere al terribile impatto è probabile che il papà, di corporatura robusta, abbia avvolto con un abbraccio istintivo suo figlio prima di morire» insieme alla madre. Avevano capito che, almeno per loro era finita.

Neanche dieci secondi, un forte sibilo, lo schianto: tra le cause della strage al vaglio dei magistrati, il cavo rotto verificato nel 2020 e il mistero dell’avaria dei freni. Ma questa è l’inchiesta, ed è un’altra storia. A Eitan sono rimasti gli zii e i nonni, ormai fissi in ospedale: quel che resta della «famiglia è qui — conferma il direttore generale, Giovanni La Valle — ma ha chiesto in questo momento il massimo riserbo, sono in lutto per i familiari e in ansia per il bambino e invitano tutti a pregare per lui». «Abbiamo cercato di salvare entrambi i bimbi». L’altro di 5 anni, che non ce l’ha fatta, era Mattia: a bordo della stessa cabina c’erano papà Lorenzo e mamma Elisabetta, residenti nel varesino. I genitori sono morti sul colpo incastrati fra le lamiere, mentre lui è stato sbalzato fuori dalla cabina.

Quel che resta di quest’altro nucleo spezzato è la sorellastra più grande, Angelica: «Vi porto nel cuore come solo le cose belle si possono portare - scrive la ragazza, avuta dall’uomo in una precedente relazione, in un messaggio sui social -. Alla prossima vita, che adesso possiate ridere tutti e tre di nuovo insieme nella luce più splendente di tutte». Nelle sue parole, tutto il non detto in vita: «Papà, ironia della sorte oggi io ero sul versante opposto della montagna con la mia famiglia – conferma -. So che da lassù adesso faremo finalmente pace perché, semplicemente, in questa vita non eravamo destinati a riuscire a parlarci in modo giusto. Adesso so che capirai ancora meglio che le nostre continue arrabbiature reciproche derivavano soltanto da tutte le incomprensioni e l’amore che non riuscivamo mai a incanalare nel modo giusto . Ma comunque papà, ti ho amato tanto e per questo mi facevi così arrabbiare e so che anche tu mi hai amata tanto. Anche se non leggerai mai queste parole c’è una cosa più grande e potente che ci legherà in eterno. E so, papà, che non è stato in questa vita, ma sarà nella prossima in cui sistemeremo tutto e ci riabbracceremo».