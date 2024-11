Elia morto a 9 anni per una malattia, il baby calciatore rimasto in campo fin quando ha avuto forza

Pescara - Ha lottato per molto tempo contro una brutta malattia, il piccolo Elia Piersante, ed è volato in cielo ieri, a soli 9 anni, nell’abitazione di Pescara dove viveva con i genitori Daniele e Carla e i fratelli maggiori Leonardo e Valerio. Una di quelle notizie che lascia tutti sgomenti, attoniti e colpiti da una profonda tristezza quando la vita si accanisce contro le anime più pure e innocenti, come quella del piccolo Daniele. Aveva una grande passione per il calcio, che praticava con la squadra della Pro calcio Italia di Villa Raspa di Spoltore, e nonostante la sua debilitazione aveva il desiderio smodato di calcare il campo verde e giocare a pallone, come ricorda il suo presidente sportivo: «È venuto a giocare finché ha potuto – ha detto con voce rotta dalla commozione Carmine Berardi -, poi doveva sottoporsi a un trapianto midollare e da circa otto mesi aveva interrotto l’attività. È venuto però a trovarci, di tanto in tanto coi suoi genitori, sempre col sorriso e con la sua grande voglia di tornare. Era sicuro di riuscirci proprio in questo novembre. Purtroppo, non ce l’ha fatta. Era sempre pieno di sorrisi, era lui che ci faceva coraggio a noi, qualcosa di eccezionale. Quando arrivava sul campo la sua gioia la trasmetteva anche a tutti i compagni, che non avevano mai saputo prima d’ora della malattia».

Anche il suo allenatore Simone Berardi, figlio del presidente ed ex calciatore professionista nel Pescara e nella Roma, gli ha dedicato una frase sul sito web della società: «Il sorriso di Elia e la sua passione per il calcio rimarranno sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Era un esempio di gioia, energia e amore per la vita, che trasmetteva ogni volta che correva dietro a un pallone. Siamo certi che Elia continuerà a giocare e a sorridere, ora come piccolo angelo tra le stelle». Il bimbo frequentava l'istituto comprensivo 8 di Pescara, che ha espresso il cordoglio e vicinanza alla famiglia per la grave perdita da parte del dirigente scolastico e di tutti gli insegnanti. Tanti i messaggi sui social da parte di amici della famiglia e parenti: «Hai lottato come un guerriero.... Piccolo Elia» ha scritto Andrea Salemi, mentre «Addio piccolo Elia, oggi tutta la nostra comunità piange la scomparsa di un bambino di soli 9 anni volato in cielo troppo presto. Non ci sono parole, una tragedia inspiegabile», è il sentito post Carmela Coppola.