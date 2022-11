Elicottero precipitato, aperta un'inchiesta. VIDEO

Foggia - Tragedia nei cieli di Puglia: l'elicottero con a bordo 7 persone scomparso dai radar questa mattina intorno alle 10.30, è precipitato ed è stato ritrovato a Castelpagano nei pressi di Apricena in provincia di Foggia. Tutti morti gli occupanti del velivolo. A bordo viaggiava una famiglia di turisti sloveni - madre, padre, e due figli di 14 e 13 anni.

Con loro c'erano anche un medico pugliese - Maurizio De Girolamo - di guardia alle Isole Tremiti che rientrava a fine turno, il pilota Luigi Ippolito di origine foggiana e il co-pilota Andrea Nardelli. Aperte due inchieste La procura di Foggia ha aperto un'inchiesta per disastro aviatorio colposo contro ignoti. Parallelamente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente. Scopo dell'inchiesta è di identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi. Sul posto della tragedia il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, in compagnia del sostituto procuratore Matteo Stella. Non ancora chiare le cause che hanno provocato la tragedia: nelle prossime ore saranno effettuati accertamenti tecnico/scientifici sui resti del velivolo e in particolare sulla scatola nera presente a bordo.

De Girolamo era il padre di Carlo, deputato della XVIII Legislatura, eletto in Emilia Romagna. Dal sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, la vicinanza al deputato: «Con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente di elicottero che è costato la vita a sette persone tra le quali il medico del 118 Maurizio De Girolamo. Arrivino al figlio Carlo, deputato della XVIII legislatura, e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze a nome mio e di tutto Coraggio Italia per la scomparsa del dott. De Girolamo, tragicamente accaduta nell'espletamento del suo incarico professionale di medico sempre a servizio del prossimo».

L'elicottero con a bordo 7 persone, ha perso i contatti radio intorno alle 10.30 di questa mattina ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano, intorno alle 10.30 ha perso il contatto radar con la torre di controllo mentre effettuava il servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti.

L'ultimo contatto avuto dall'elicottero è stato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano. Un'area sulla quale è in corso un temporale. Alle ricerche hanno preso parte oltre 40 militari dell'arma, tra cui i reparti speciali dei "Cacciatori di Puglia" che hanno raggiunto le zone più impervie del promontorio del Gargano mentre tre elicotteri dei Carabinieri sorvolavano l'intera zona. Le battute di ricerca si sono concentrate tra terra e mare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico, sempre nel Foggiano dove poi è stato rinvenuto.

I nomi delle vittime

Questi i nomi delle persone che erano a bordo: i quattro turisti sloveni sono tutti componenti di una stessa famiglia: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; Liza Rigler Liza di 13 anni. A bordo c'era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito, 60 anni e Andrea Nardelli, 39enne di Foggia.