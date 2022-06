Elicottero: trovati ultimi due cadaveri, nessun superstite tra i sette

Reggio Emilia - I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette i passeggeri dell'elicottero di cui per giorni non si sono avute notizie: il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d'affari in Italia. E' quanto rende noto la prefettura di Modena. La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia che procede.

News Correlate Elicottero scomparso: rottami e cadaveri sul monte Cusna

L'elicottero si è schiantato contro il passo degli Scaloni, tra la Toscana e l'Emilia Romagna.