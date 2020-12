Enna, stacca la corrente per violentarla al buio: arrestato 36enne

Enna - Ha manomesso il contatore della sua casa, quindi l’ha portata in uno stanzino buio: appena la ragazza è entrata, per capire cosa stesse accadendo, l'uomo l'ha aggredita provando ad abusarne. E’ successo ieri sera a Enna. Fortunatamente la vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada.

Le urla disperate hanno attirato l’attenzione di un gruppo di giovani, che l’ha soccorsa e aiutato le forze dell’ordine a rintracciare l’aggressore: un 36enne, finito in manette poco dopo per tentata violenza sessuale.