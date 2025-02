Ennesimo incidente a Modica in via Nazionale, guard rail sfondato, 2 feriti

Modica - Due extracomunitari feriti: la loro auto è volata giù nel burrone in via Nazionale, nel tratto dove sono avvenuti tantissimi incidenti fotocopia.

Oggi pomeriggio un’auto con due persone a bordo è precipitata in un burrone dopo aver sfondato una barriera di ferro. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava procedendo in direzione di Via Sacro Cuore quando, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta. Dopo aver scavalcato il marciapiede, il veicolo ha sfondato la barriera di ferro, finendo nel burrone sottostante. Uno degli occupanti è stato recuperato dai vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a chiudere la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.