Entra in mare e sviene, altra vacanza finisce improvvisamente in tragedia

Trapani - Un turista vicentino di 80 anni ha perso ieri la vita nel mare di Cornino: appena messo piede in acqua, ha accusato un malore perdendo conoscenza. I bagnanti che erano accanto l’hanno posizionato sul bagnasciuga chiamando il 118, arrivato in spiaggia con una ambulanza, ma nonostante i diversi i tentativi di rianimazione per l’uomo non c’era più nulla da fare.

L’anziano, stroncato da un arresto cardiocircolatorio, era in compagnia della moglie, che ha assistito impotente alla morte del marito, sotto i suoi occhi. Sono moltissimi i casi simili registrati quest’estate in Sicilia, giovani e meno giovani, anche in piscina: dalla provincia di Palermo a quella di Caltanissetta a quella ancora di Trapani. Anche nel territorio di Ragusa purtroppo nei mesi scorsi si sono registrati decessi del genere, come a Scicli e a Scoglitti.