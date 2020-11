Entra in una villa e guarda coppia in intimità. Denunciato guardone

Noto - Non ha resistito alla tentazione di entrare in una villa, in contrada Malacala, a Noto, ma non con l’obiettivo di rubare. Si sarebbe accorto che, in quella proprietà, c’era una coppia, chiusa in macchina, intenta ad amoreggiare e così avrebbe voluto avvinarsi per vedere meglio. Qualcuno si è accorto della sua presenza e sono stati chiamati gli agenti del commissariato di polizia di Noto che hanno denunciato il guardone, un anziano di 74 anni, che risponde di violazione di domicilio.

Quando gli investigatori, sono arrivati in quella villetta, usata dai proprietari come residenza estiva, hanno visto il pensionato dietro una siepe ed è stato immediatamente richiamato: alla polizia non avrebbe saputo fornire alcuna giustificazione sul suo comportamento ma gli agenti un’idea se la sono fatta, visto che il settantaquattrenne, in passato, è stato indagato per atti osceni in luogo pubblico.