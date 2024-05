Era in servizio in Calabria Daniele, il carabiniere morto in un incidente

Palermo - È stata disposta l'autopsia su Daniele Breganze, il carabiniere 23enne palermitano morto in un incidente stradale a Brolo nel messinese. Daniele è morto in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A20 Messina-Palermo nel primo pomeriggio di lunedì 29 aprile. Originario di Palermo, era un carabiniere in servizio a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Viaggiava da solo nell'auto che si è schiantata nel tratto tra Brolo e Rocca di Caprileone, in direzione del capoluogo siciliano.

Il veicolo si è scontrato con un autoarticolato che lo precedeva all’interno della galleria Cipolla, poco dopo lo svincolo autostradale di Brolo, in un tratto interessato da lavori con parzializzazione della carreggiata. Per il 23enne purtroppo non c'è stato niente da fare. Nel sinistro sono rimasti coinvolti comunque solo la macchina sulla quale il militare viaggiava da solo e un camion. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso seppur in comprensibile stato di shock, trasferito solo per i controlli del caso all’ospedale di Sant’Agata Militello.

"Il vuoto e il dolore che hai lasciato in tutti noi è immenso. Daniele era uno di noi,un collega e un amico", scrive un collega militare.