Era siciliana Laura Papadia, uccisa dal marito a Spoleto

Spoleto - È palermitana la 36enne trovata morta all’interno della sua casa di Spoleto, in Umbria. Il corpo senza vita di Laura Papadia è stato trovato all’interno dell’appartamento, dopo che il marito 47enne Gianluca Romita è stato fermato nella zona del Ponte delle Torri in procinto di buttarsi di sotto. Secondo quanto è stato ricostruito finora, ai poliziotti arrivati sul posto l’uomo avrebbe lasciato intendere subito che dietro le sue intenzioni ci fosse un gesto violento compiuto poco prima.

Arrivati nella casa del centro storico di Spoleto, gli agenti hanno trovato il cadavere della 36enne palermitana. Stando a quanto emerso finora nel corso delle indagini, la donna sarebbe morta strangolata dal 47enne. Nell’appartamento non sono state trovate tracce di sangue. L’uomo, già con precedenti di polizia, è stato portato in commissariato per essere interrogato. Intanto sono in corso gli accertamenti da parte della squadra mobile di Perugia.