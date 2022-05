Erice, fiamme a un passo dalle case: famiglie evacuate VIDEO

Erice, Tp - Due vasti fronti di fuoco, alimentati dal forte vento di Scirocco, stanno interessando dal pomeriggio la montagna di Erice. Le fiamme sarebbero partite vicino alla stazione della funivia, arrivando a minacciare gli abitanti: alcune case di via Pola e le abitazioni di contrada di Martogn sono state evacuate.

Sul posto vigili del fuoco e volontari della Protezione civile: la polizia municipale ha bloccato la strada provinciale per la Vetta, mentre la Prefettura trapanese ha allertato l’Aeronautica militare chiedendo l’intervento di mezzi aerei. Condividiamo, di seguito, alcuni dei molti filmati pubblicati in Rete in queste ore dai residenti.