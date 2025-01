Modica - Un intero nucleo familiare è stato ricoverato in ospedale a Modica per intossicazione da monossido di carbonio. La famiglia risiede in zona Pozzo Cassero a Modica. Tutti i componenti della famiglia modicana sono rimasti intossicati da inalazione di monossido di carbonio.

Si pensa che l'intossicazione sia riconducibile alle esalazioni emesse dalla fossa biologica al servizio dell’immobile residenziale della famiglia. Le condizioni dei ricoverati non sono gravi.