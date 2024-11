Esonda il torrente a Torre Archirafi, le auto trascinate a mare in pochi secondi. VIDEO

Riposto, Catania - Scene drammatiche arrivano da Torre Archirafi dove a causa del nubifragio che insiste da ore nella zona è esondato il torrente Babbo trascinando a mare tutto quello che ha trovato sulla sua strade comprese alcune auto.

Una donna assiste alla scena e lancia grida di spavento. I territori principalmente interessati oggi – mercoledì 13 novembre – dal maltempo sono i comuni di Giarre, Acireale e Linguaglossa. Richiamato il personale dei vigili del fuoco in servizio straordinario per garantire supporto ed assistenza. In azione anche sommozzatori e soccorritori fluviali inviati dal Comando provinciale di Siracusa per garantire supporto operativo alle squadre locali. Una squadra del distaccamento di Riposto è intervenuta per soccorrere persone ed auto rimaste bloccate sull'autostrada A18 al chilometro 56 tra Fiumefreddo e Giarre.