Esplode auto con bombole Gpl in un cantiere, a Ragusa. E' attentato?

Ragusa - Si fa strada l'ipotesi dell'attentato per la deflagrazione di stamane a Ragusa in viale delle Americhe. Una autovettura che si è scoperto essere stata rubata qualche giorno fa a Ragusa è stata parcheggiata nei garage sottostanti un edificio in costruzione poco prima delle 7 del mattino, e poi fatta esplodere. Pare che all'interno dell'autovettura vi fossero diverse bombole del gas. L'edificio apparentemente non ha subito danni molto ingenti perchè ancora la struttura, al momento aperta, dei garage avrebbe facilitato la dispersione dell'onda d'urto.

Sono state udite almeno tre esplosioni distinte. Inquirenti al lavoro. L'area è stata transennata dai carabinieri a cui sono delegate le indagini.