Esplode fabbrica fuochi d'artificio, morto il titolare Antonino Vaccalluzzo

Belpasso, Ct - Esplosione improvvisa questa mattina intorno alle 7,30, all'interno della nota fabbrica di fuochi d'artificio Vaccalluzzo a Belpasso, in provincia di Catania (nella foto, l'ingresso dello stabilimento). A perdere la vita nella deflagrazione il 62enne Antonino Vaccalluzzo, uno dei fratelli titolari della storica azienda, che si era recato al lavoro al mattino presto come faceva abitualmente ogni giorno. Nonostante lo scoppio fragoroso, non si è sviluppato alcun incendio. Sul posto ci sono vigili del fuoco e forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.