Esplode la moto, muore a un giorno dal processo Massimo Bochicchio

Roma - La moto è esplosa prima o dopo essere finita contro un muro? Qualcuno ha assistito all’esplosione della sua Bmw. Massimo Bochicchio, 56 anni, il «broker dei vip», fra i quali Antonio Conte, Marcello Lippi, El Sharaawy, è morto lungo la via Salaria. Dubbi sulla dinamica: il conducente avrebbe perso il controllo della moto lanciata in velocità finendo contro un muro. L’impatto ha causato un’esplosione e il rogo ha avvolto il guidatore mentre era ancora alla guida del mezzo. O è andata al contrario? La moto dopo essere esplosa è finita contro un muro? Le testimonianze, raccolte dagli agenti della polizia municipale, potrebbero rimescolare le carte.

Bochicchio stamani avrebbe dovuto assistere alla terza udienza del suo processo nelle aule di piazzale Clodio, ed era ancora agli arresti domiciliari. Diabetico, aveva ottenuto un’autorizzazione da parte del giudice per poter effettuare visite e controlli medici, frequenti e indispensabili. Ma era questo il caso? Di domenica e lungo un percorso evidentemente lontano dalla sua abitazione (i Parioli)?

Non ci sono infatti altri mezzi coinvolti nel sinistro avvenuto intorno alle 12 lungo la via Salaria, all'altezza del civico 875. Si tratta di un rettilineo e un tratto di strada senza avvallamenti o buche. Eppure il broker ha di certo perso il controllo della moto per poi schiantarsi contro il guardrail. Come e perché ha perso il controllo del mezzo? Ancora: all'arrivo dei soccorsi, la Bmw e il corpo dell'uomo erano avvolti dalle fiamme. Dunque il corpo del broker nonostante lo schianto, è finito poco distante dal veicolo tanto da restare coinvolto nell'incendio

Imputato per esercizio abusivo dell’attività finanziaria e riciclaggio, Bochicchio era tuttora sotto osservazione. Era accusato di aver portato via ai suoi clienti, oltre 300 milioni di euro.

Oggi la Procura potrebbe aprire un’inchiesta per appurare con certezza i contorni della sua morte e capire se, in seguito alle perdite milionarie di alcuni clienti (in 34 lo hanno denunciato), vi siano state pressioni psicologiche e ritorsioni. Se insomma il processo abbia rappresentato la coltura per una possibile istigazione al suicidio di Bochicchio.