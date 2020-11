Lo Stromboli esplode, l'onda d'urto spalanca porte e finestre

Isole Eolie - Una forte esplosione è stata avvertita nella notte sullo Stromboli dagli abitanti dell'isola dell'arcipelago delle Eolie. In qualche abitazione l’onda d’urto della deflagrazione ha perfino aperto porte e finestre. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, comunica che "le reti hanno registrato una repentina variazione dei parametri monitorati e l'esplosione - dicono gli esperti - ha generato un'onda di pressione consistente, per questo è stata avvertita con molta chiarezza". Al momento non risultano danni a persone o cose. La scorsa estate il vulcano aveva già spaventato residenti e turisti con due forti esplosioni, il 3 luglio – quando causò la morte di un'escursionista 35enne di Milazzo - e il 19 luglio.