Estorceva denaro a una donna per non diffondere foto private

Vittoria - La Polizia nei giorni scorsi ha tratto in arresto un cittadino straniero in esecuzione dell’Ordinanza che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa. Il provvedimento di carcerazione è stato emesso all’esito delle indagini condotte da personale del Commissariato di Vittoria risalenti al 2017, allorquando l’uomo si rendeva responsabile del reato di estorsione ai danni di una donna conosciuta sul web.

Dopo un fitto scambio di messaggi confidenziali riusciva a carpire la fiducia della vittima facendosi inviare foto e video a contenuto sessualmente esplicito che poco dopo aveva utilizzato come arma di ricatto per estorcerle denaro. La donna dopo avergli consegnato un’ingente somma, stanca di cedere alle pressanti richieste per evitare la divulgazione in rete di foto e video che la ritraevano in atteggiamenti disinibiti, decideva di denunciare i fatti alla Polizia. A seguito della complessa attività d’indagine ed agli elementi probatori acquisiti dai poliziotti, dopo un lungo periodo di irreperibilità lo straniero è stato rintracciato e tratto in arresto ed espletate le formalità di rito tradotto presso la casa circondariale di Ragusa.