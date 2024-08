Etna, Chiuso settore B1 Aeroporto di Catania, ridotti voli in arrivo

Catania - Chiuso settore B1 dell’Aeroporto di Catania e ridotti anche i voli in arrivo: è quanto disposto dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, a seguito dell’eruzione dell’Etna di queste ore e la ricaduta di cenere vulcanica.

L’avviso dell’aeroporto di Catania

“In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina l’Unita di crisi ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a sei voli all’ora. I passeggeri sono pregati di verificare eventuali con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti“.

L'eruzione

Ancora una eruzione dell’Etna nella notte con ricaduta di cenere vulcanica che ha colpito questa volta le zone di Giarre, Acireale, Milo, Zafferana e in parte Riposto e Mascali. I Comuni del Giarrese sono stati svegliati da ripetute esplosioni.

La pioggia di cenere vulcanica provoca pesanti disagi alla viabilità, in particolare sul basalto lavico e lungo le strade ad alta densità veicolare. Peraltro oggi, giornata di grandi arrivi nella cittadina jonica, crocevia strategico per chi raggiunge i Comuni rivieraschi della costa jonica. Il sindaco di Giarre, Leo Cantarella che segue da vicino l’evolversi della situazione, si appresta a diramare è una ordinanza con cui si obbligano gli autoveicoli circolanti nelle strade del territorio comunale ad osservare il limite di 30 km/h e dovranno procedere con prudenza e tenere una velocità, al fine di evitare tamponamenti ed altre situazioni di pericolo.

Riguardo la sabbia vulcanica, in attesa di imminenti disposizioni sulle modalità e sui luoghi di smaltimento, è fatto assoluto divieto di depositare la cenere vulcanica nei contenitori classici dei rifiuti urbani. Frattanto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato che dalle immagini della rete di videosorveglianza sull’Etna si osserva che la forte attività stromboliana al cratere Voragine, e evoluta in fontana di lava. Tale attività è attualmente in corso e produce una nube vulcanica che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione ESE. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto valori molto alti intorno alle 02:30 è ulteriormente aumentata. Anche l’attività infrasonica ha subito un ulteriore incremento ed è su valori molto alti. Gli eventi infrasonici sono localizzati al cratere Voragine e mostrano ampiezze elevate.