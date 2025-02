Etna, in 6 giorni un milione di metri cubi di lava: le spettacolari immagini notturne

Etna - L'Etna ha "vomitato" un milione di metri cubi di lava da quando, l'8 febbraio scorso, è cominciata un'eruzione a 3050 metri di quota, alla base del cratere Bocca Nuova. Nel periodo 8-12 febbraio, spiega l'Ingv, il tasso di effusione della lava è stato in media compreso tra 2 e 3 metri cubi al secondo. Nessun allarme per i centri abitati, per ora: gli esperti riportano nelle ultime ore di una "attività esplosiva limitata". Nelle immagini la spettacolare eruzione del vulcano nella notte.