Etna in eruzione, aeroporto di Catania, dirottati 32 voli, poi la normalità

Catania - Ancora disagi nell’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e dell’emissione di cenere vulcanica. Fino alle 18.30 limitazione degli atterraggi e deviazione di 32 voli verso l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Quindi il ripristino della normale attività, senza alcuna restrizione, nonostante la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a est del vulcano (settori A3 e A3 bis) fino alle 9 di domani mattina.

La Sac invita i passeggeri “a non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo”.