Etna in eruzione, allerta voli arancione per Pasqua

Catania - Nuova spettacolare eruzione sull’Etna. Dal pomeriggio è in corso un’attività stromboliana al cratere di sud-est. Il modello previsionale indica che un’eventuale nube eruttiva prodotta si disperderebbe in direzione est-sud-est. Dal punto di vista sismico, in aumento l’ampiezza del tremore vulcanico. Il conteggio e la localizzazione degli eventi infrasonici risultano poco attendibili a causa del forte vento presente in area sommitale. L’attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d’Europa non influenza per ora l’aeroporto di Catania, anche se l’allerta per il volo (il Vona) passa da gialla ad arancione.