Etna in eruzione, chiuso spazio aereo su Catania VIDEO

Catania - Eruzione Etna, 1 aprile ore 10:30.A causa dell'intensa attività eruttiva, lo spazio aereo sopra l'aeroporto di catania è al momento inibito al traffico: nessun volo potrà quindi atterrare o decollare da CTAairport. Per info sui voli cancellati o dirottati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti, in giornata, in caso la situazione dovesse cambiare. Nelle immagini ravvicinate diffuse da 3B Meteo, che alleghiamo, la nuova bocca che si è aperta alla base meridionale del cono del cratere di sud-est del vulcano.