Etna, incidente stradale, un morto di 20 anni e tre feriti

Nicolosi - Un grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa lungo la strada provinciale 92, arteria che collega il rifugio Sapienza ai centri abitati di Nicolosi e Zafferana Etnea. Una Ford Fiesta, con a bordo quattro ragazzi, si è andata a schiantare contro un muro laterale. Fatale l’impatto per un 20enne, originario di Belpasso, che era alla guida del mezzo. Trasferiti in ospedale gli altri feriti, di età compresa tra i 16 e i 27 anni. Uno di loro è arrivato in condizioni critiche al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro, a Catania, con una diagnosi di rottura della milza e conseguente emorragia.

Sul posto, per effettuare i rilievi, sono intervenuti i carabinieri del comando stazione di Nicolosi.