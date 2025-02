Etna: lava a quota 2.000, Fontanarossa operativo

Catania - Continua sull’Etna l’attività esplosiva al Cratere di Sud-Est con una emissione di cenere vulcanica che è spinta dal vento in direzione nord-est accompagnata da un’attività effusiva prodotta sempre dal Cratere di Sud Est ma che fuoriesce alla base della Bocca Nuova. L’Ingv definisce “stazionaria” la situazione. L’attività eruttiva continua ad aumentare leggermente, la lava è a quota 2.000 metri e si dirige verso sud-ovest.

Resteranno ancora chiusi fino alle 16 i tre spazi aerei attorno all’Etna corrispondenti alla nuvola aerea a nord-est e a est dell’Etna (settori A2, A3 e A3 bis). Non è prevista, al momento, nessuna restrizione al numero dei movimenti da e per lo scalo internazionale Vincenzo Bellini. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Foto di Boris Behncke.