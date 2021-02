Etna: nuova emissione di cenere dal cratere, settima eruzione consecutiva

Catania - Si intensifica l'attività dell'Etna: nuova emissione di cenere dal cratere di Sud Est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania comunica che è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di Sud Est, con debole emissione di cenere. Una situazione simile a quella che ha dato origine ai sei parossismi precedenti. L'ampiezza media del tremore vulcanico ha infatti subito un repentino incremento, pur mantenendosi attualmente allo stato attuale nel livello medio. Anche l'attività infrasonica è in aumento. In base al modello sulla dispersione delle ceneri, in caso di eruzione questa ricadrebbe su Catania e sui paesi del versante meridionale.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che l'ampiezza del tremore ha raggiunto valori elevati. Le sorgenti risultano localizzate al di sotto del cratere di Sud Est ad una profondità di circa 2500 m sopra il livello del mare. L'attività infrasonica è anch'essa elevata per quanto riguarda il tasso di accadimento che l'energia degli eventi e le sorgenti degli eventi sono localizzate in corrispondenza del Sud Est.“