Evade dai domiciliari: «Ho troppa voglia di frutta»

Catania – Aveva una gran voglia di frutta, per questo è evaso dai domiciliari: così si è giustificato davanti agli agenti del commissariato di Borgo Ognina, un 34enne che non poteva muoversi dall’abitazione per via della misura cautelare, e non trovato a casa durante un’ispezione dei poliziotti.

Avrebbero dovuto mettergli il braccialetto elettronico ma, al loro arrivo, si sono resi conto che non c’era: l’uomo è stato subito rintracciato e ha provato a spiegare di essere semplicemente andato a comprare un po’ di frutta. Per lui è arrivato un nuovo arresto, stavolta con l’accusa di evasione.