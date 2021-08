Evade dai domiciliari per il mare, e va a costituirsi in costume

Trapani - La settimana scorsa per sfuggire ai rimproveri del padre, l’altroieri per andarsi a mangiare un arancino: ieri pomeriggio è stato un altro detenuto ancora a evadere dai domiciliari, questo perché attratto dal richiamo del mare. L’ultimo, il terzo in Sicilia una decina di giorni, è un giovane sottoposto alla misura per furto, ricettazione e riciclaggio: si è presentato spontaneamente ai Comando dei carabinieri di Alcamo - in abbigliamento da mare con costume, infradito e telo in spalla - autodenunciando per essersi arbitrariamente, senza nessuna autorizzazione, allontanato dalla sua abitazione. E’ stato nuovamente rimesso ai domiciliari, in attesa di rito direttissimo.