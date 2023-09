Evade dai domiciliari più volte, in carcere 55enne giarratanese.

Giarratana - I Carabinieri della Stazione di Giarratana hanno dato esecuzione ad un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa, conducendo in carcere un 55enne del posto, colpito da un aggravamento della pena degli arresti domiciliari inflittagli dal Tribunale ibleo per un’estorsione consumata circa un anno fa in danno di un locale esercizio commerciale. L’uomo, che avrebbe dovuto scontare una pena di 3 anni e 8 mesi in regime di arresti domiciliari, in più circostanze ha violato le restrizioni alle quali era sottoposto e, in ognuna di tali circostanze, è stato quindi denunciato per evasione dai militari della locale Stazione che, durante i quotidiani controlli, hanno verificato l’assenza dell’uomo dalla propria abitazione.

Accompagnato in caserma per l’espletamento delle formalità di rito, è stato quindi condotto nel carcere di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.