Evasione dal carcere di Milano, si costituisce uno dei 5 ancora in fuga

Milano - A Milano un terzo detenuto, dei sette evasi dall'Istituto penitenziario per minori Cesare Beccaria nel giorno di Natale, è rientrato in carcere. Sarebbero stati i genitori a convincerlo a tornare. Lo ha annunciato Donato Cacace, segretario generale della polizia penitenziaria. Nella serata del 25 dicembre erano stati rintracciati altri due ragazzi (maggiorenni) tra quelli fuggiti: uno si trovava a casa della suocera mentre un altro sarebbe stato riaccompagnato in carcere da un familiare. La rivolta in carcere - Dopo l'evasione dei sette ragazzi (di cui quattro maggiorenni e tre minorenni) nel carcere era partita una protesta. I ristretti avevano appiccato il fuoco ad alcuni materassi in un reparto, reso inagibile. La situazione era tornata sotto controllo nel corso della serata.

News Correlate Sette detenuti evadono dal carcere minorile, due acciuffati

La fuga dei ragazzi - I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. L'allarme per l'evasione era scattato poco prima delle 16:30 del 25 dicembre, anche se inizialmente sembrava si trattasse di una sola persona. I detenuti fuggiti (due dei quali subito catturati) hanno tutti tra i 17 e i 18 anni, alcuni dei quali sono di nazionalità italiana. Incendi e agenti intossicati - Alcuni agenti della Polizia penitenziaria erano rimasti intossicati dal fumo dopo che, in segno di protesta, alcuni detenuti avevano appiccato il fuoco in alcune celle. In quattro erano stati portati all'ospedale San Carlo ma nessuno è risultato essere in condizioni gravi: tre di loro sono stati dimessi. Secondo il segretario generale del sindacato Sappe, Donato Capece, infatti, sono stati diversi gli agenti e i detenuti in prenda a convulsioni e vomito per aver respirato il fumo dei materassi incendiati.