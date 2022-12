Fa il bagno nelle Gurne dell'Alcantara e muore annegato

Francavilla, Messina - Sono state fatali le Gurne dell'Alcantara per un giovane egiziano non accompagnato di 16 anni, ospite di una struttura alberghiera, adibita a centro d’accoglienza d’emergenza.

Nel pomeriggio di ieri il ragazzo (alla ricerca di un futuro migliore per lui e per la sua famiglia, rimasta nel Paese di origine), insieme a dei compagni d'avventura, ha deciso di esplorare uno dei luoghi più "gettonati" dell'area valligiana, le gurne, laddove pare che, dopo essersi immerso nelle acque gelide, è spirato. A nulla sono valsi gli interventi del 118, dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Letojanni e Mojo Alcantara e dei militari dell'arma della compagnia di Taormina. Le manovre di rianimazione non hanno sortito l'effetto desiderato, il cuore purtroppo ha smesso di battere. Sul volto dei soccorritori, alcuni dei quali genitori, la forte commozione per non essere riusciti a salvargli la vita.