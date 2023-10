Fabio Vita vittima di un incidente mortale già domenica sera

Pozzallo - Il suo corpo e la sua moto sono stati rinvenuti solo oggi pomeriggio, intorno alle 17, accanto a un pilone dell'ingresso dell'autostrada che da Pozzallo conduce a Siracusa. Fabio Vita, 35enne di Solarino, è rimasto vittima di un incidente mortale probabilmente già domenica sera.

A lanciare l'allarme i familiari e la moglie, che dalle 21,45 di domenica sera non avevano più notizie di Fabio, che a quell'ora era partito da Pozzallo per fare rientro a casa a Solarino. Stamani alle 6 un gruppo di motociclisti amici di Fabio era partito alla volta di Pozzallo per setacciare la strada che avrebbe dovuto percorrere il 35enne. Solo oggi, intorno alle 17, la moto e il corpo di fabio sono stati trovati accanto a un pilone autostradale.